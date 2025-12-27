L’Inter RIBALTA la rosa con questi quattro colpi

L’Inter sta lavorando su quattro profili giovani per costruire il futuro della rosa nerazzurra. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, i nomi caldi sono quelli di Marco Palestra, Alexsandar Stankovic, Tarik Muharemovic e Branimir Mlacic.

L’esterno bergamasco rappresenta il sogno per sostituire Denzel Dumfries in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro vorrebbe provare ad anticipare i contatti con l’Atalanta e la sfida di domenica sera al Gewiss potrebbe rappresentare l’occasione giusta per una prima chiacchierata tra le dirigenze.

Più semplice il discorso legato ad Aleksandar Stankovic, per il quale sarà sufficiente attivare il diritto di recompra concordato con il Bruges al momento della cessione: 22 milioni di euro per il 2026 oppure 25 per il 2027. Una formula che garantisce alla società nerazzurra il controllo sul futuro del centrocampista.

In difesa i due nomi seguiti con attenzione sono Muharemovic, difensore centrale di 22 anni in forza al Sassuolo, e Mlacic, diciottenne dell’Hajduk Spalato. Per il giovane croato le trattative risultano già a buon punto, sia con l’entourage del giocatore sia con il club. L’ultimo contatto è avvenuto in tempi recenti e non si esclude un’operazione già per questa sessione di mercato.

Per Muharemovic invece la situazione appare più complicata. Ci sono diversi club interessati al centrale mancino e bisognerà risolvere la questione della percentuale di rivendita, pari al 50% sulla plusvalenza, che rimane nelle mani della Juventus. I rapporti con il Sassuolo sono comunque ottimi e un centrale mancino rientrerebbe perfettamente nelle esigenze della squadra. L’operazione potrebbe accelerare qualora De Vrij decidesse di lasciare.