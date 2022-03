Quanto vale la rosa dell’Inter sul mercato: Lautaro cala, un solo aumento

I nuovi valori Transfermarkt dei giocatori nerazzurri

Transfermakt, come fa periodicamente, ha aggiornato i valori di mercato dei giocatori presenti in Serie A, compresa quindi l'Inter. Sul fronte mercato, le notizie per la società nerazzurra non sono ottime: infatti, considerando tutti i calciatori, soltanto Dumfries ha registrato un aumento del suo Vdm (valore di mercato) dall'ultimo aggiornamento, risalente al 28 dicembre 2021, di 5 milioni di euro (da 15 a 20).