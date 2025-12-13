CdS – Inter, addio Sommer: duello per il portiere del futuro

L’Inter valuta diverse opzioni per sostituire Sommer, prossimo ai 37 anni e con il contratto in scadenza. Al momento non c’è l’intenzione di affidare la porta in maniera definitiva a Martinez, e proprio per questo da Viale della Liberazione stanno sondando vari profili per il futuro.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, negli ultimi tempi sarebbero emersi diversi nomi, ma l’attenzione dell’Inter si sarebbe concentrata in particolare su due profili: Guglielmo Vicario e Noah Atubolu.

Vicario rappresenta una vecchia conoscenza per il club di viale Liberazione. L’Inter – si legge – aveva provato a portarlo a Milano già nell’estate del 2023, prima dello scudetto della seconda stella, ma l’operazione non si concretizzò a causa del mancato addio immediato di Onana. A inserirsi fu il Tottenham, che chiuse l’affare senza che l’Inter potesse rilanciare. Dopo due stagioni abbondanti in Premier League, il portiere ex Empoli avrebbe iniziato a prendere in considerazione un ritorno in Italia, anche alla luce di qualche recente critica ricevuta da parte della tifoseria degli Spurs. Tuttavia, scrive il Corriere, “ci sono un paio di nodi in chiave nerazzurra di cui tenere conto: età e costo del cartellino. Vicario, infatti, ha già compiuto 29 anni e, certamente, gli Spurs non lo lascerebbero andare via per meno di 25-30 milioni“.

In quest’ottica prende sempre più quota la pista che porta a Noah Atubolu, classe 2002 e attuale numero uno del Friburgo. Il portiere tedesco, di origini nigeriane, è in forte ascesa in Bundesliga ed è entrato nel giro della nazionale maggiore. Al momento, viene considerato un profilo più appetibile anche rispetto a Caprile e Suzuki, portieri più o meno suoi coetanei.

A rendere Atubolu particolarmente interessante è anche l’aspetto economico: nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 15-16 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile e in linea con la strategia nerazzurra. Un’occasione, dunque, che però non passa inosservata sul mercato: diversi club lo stanno monitorando tra cui il Milan.

“L’Inter non ha ancora deciso se affondare il colpo ma potrebbe farlo anche a stretto giro di posta” conclude il Corriere.