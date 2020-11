Inter-Torino, sfida in campo ma tanti intrecci fuori: il mercato è protagonista

Domani pomeriggio a San Siro alle 15:00 ritorna la Serie A dopo la sosta per le nazionali, e l’Inter di Antonio Conte ospiterà il Torino. La squadra di Marco Giampaolo non attraversa un periodo felice ma non è un avversario da sottovalutare, e servirà una vittoria per riprendere fiducia.

Sarà dunque una sfida importante in campo, mentre tra le società c’è grande feeling soprattutto per il mercato. Sono vari i nomi protagonisti dell’asse Milano-Torino, soggetti delle telefonate tra i due club. Il primo è sicuramente quello di Armando Izzo, oggetto del desiderio nerazzurro la scorsa estate. Il difensore napoletano però non è l’unico giocatore granata interessato: come ha riportato il Corriere dello Sport questa mattina, anche Bremer è nel mirino dell’Inter. La dirigenza interista potrà osservalo da vicino domani ed eventualmente iniziare a chiedere informazioni ad Urbano Cairo. Percorso inverso potrebbe farlo Matias Vecino, ormai sempre più ai margini del progetto. Il Torino è la squadra più interessata al momento.

