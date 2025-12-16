Inter, nuovo colpo ‘alla Sucic’ per sostituire Dumfries

Il recupero di Denzel Dumfries dall’infortunio alla caviglia potrebbe richiedere più tempo del previsto. Per questo l’Inter sta ragionando su un possibile intervento sul mercato invernale, con l’obiettivo di coprire la fascia destra in attesa del rientro dell’olandese.

Secondo Sky Sport, i nerazzurri avrebbero individuato un profilo interessante alla Dinamo Zagabria, club con cui i rapporti sono ottimi dopo l’arrivo di Petar Sucic la scorsa estate. Il nome seguito dalla dirigenza di Viale della Liberazione è quello di Moris Valincic, laterale destro croato classe 2002.

L’eventuale operazione sarebbe legata esclusivamente a esigenze tecniche momentanee. Non è infatti in discussione la permanenza di Dumfries, il cui addio anticipato viene escluso dalle stesse fonti. Il ventitreenne della Dinamo rappresenterebbe un rinforzo a breve termine per sopperire all’assenza prolungata del titolare, senza stravolgere i piani della società.

La pista che porta a Valincic conferma ancora una volta l’attenzione dell’Inter verso il mercato croato, già esplorato con successo nelle ultime sessioni di mercato. Resta da capire se l’operazione si concretizzerà effettivamente o se i tempi di recupero di Dumfries permetteranno alla dirigenza di rimandare qualsiasi intervento.