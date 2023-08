Altro mistero di mercato in casa Inter in questa pazza sessione di mercato. I nerazzurri stanno cercando con forza l’assalto a Benjamin Pavard, desideroso di lasciare il Bayern Monaco quanto prima. Tuttavia, il club tedesco non sembra intenzionato a cederlo.

È quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, per il quale la cessione del difensore francese è ora fuori discussione. La trattativa, però, non sembra essere chiusa, stando a quanto riportato dalla Bild e da Gianluca Di Marzio: a voler trattenere Pavard sarebbe Thomas Tuchel, allenatore dei bavaresi, ma il club non avrebbe fatto alcuna comunicazione all’Inter o all’entourage del giocatore.

Sempre secondo Di Marzio, Pavard avrebbe dato massima disponibilità a trasferirsi in Italia, anche da svincolato. Tuttavia, come raccontato dall’emittente tedesco Sport1, la volontà è quella di lasciare la Baviera subito e dal lato del giocatore si spingerà molto in questa direzione.

La distanza tra le parti non sembra essere incolmabile e se l’Inter dovesse alzare l’offerta fino a 30 milioni di euro più 5 di bonus, allora potrebbero esserci ancora margini per vedere Pavard in nerazzurro già tra poche settimane.

L’opinione di Passione Inter

Continua la pazza estate di mercato dell’Inter, che vorrebbe completare il suo lungo e tortuoso mercato con un investimento importante in difesa. Il nome prescelto è Pavard, lo ha rivelato anche Inzaghi in conferenza stampa, ma c’è da capire quanto il Bayern Monaco sia disposto a venire incontro alle esigenze nerazzurre.