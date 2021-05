Inzaghi e il suo desiderio di mercato: Luis Alberto è il suo pupillo

L'allenatore ha espresso subito un desiderio di mercato

Simone Inzaghi è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell' Inter . Nella giornata di ieri, Beppe Marotta ha sferrato il colpo decisivo per assicurarsi l'allenatore ex Lazio : in Viale della Liberazione era presente Tullio Tinti , con cui si è discusso non solo del rinnovo di Alessandro Bastoni ma anche e soprattutto dell'approdo di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. L'allenatore avrebbe espresso subito un desiderio di mercato .

Come riferisce Il Messaggero, la Lazio deve stare attenta a nuovi scippi da parte di Beppe Marotta. Inzaghi firmerà un biennale da 4,5 milioni all'Inter e tramite il suo agente Tullio Tinti, tutto il giorno ieri in sede nerazzurra, ha già fatto una richiesta: vuole il suo pupillo Luis Alberto in squadra. Il centrocampista spagnolo è stato una pedina fondamentale nel gioco di Inzaghi durante la sua esperienza alla Lazio e per questo vorrebbe di nuovo con sé il giocatore classe 1992.