Inter, Juve o Milan? Torna a zero in Serie A dall’Arabia

Iniziano già alcune voci e manovre per le prossime sessioni di calciomercato con diverse opzioni che i vari club italiani, e non solo, possono prendere in considerazione. Tra queste ci sono inevitabilmente parecchie attenzioni su quei calciatori in scadenza di contratto a giugno 2026 perché tra soli 4-5 mesi possono essere liberi di firmare pre-contratti con chi vorranno.

Nelle ultime ore è tornato in voga il nome di un centrocampista molto importante nelle scorse edizioni della Serie A. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic che dopo tanti anni su altissimi livelli con la Lazio, ora gioca nell’Al-Hilal, in Arabia Saudita. Il suo contratto scade però al termine di questa stagione e il futuro è incerto.

Come riporta Fabrizio Romano, il tema rinnovo per il centrocampista serbo sarà molto importante e non è certo che si raggiunga un’intesa con il club saudita. A Milinkovic-Savic non spiacerebbe tornare in Italia dove ha fatto per anni la differenza e nelle ultime sessioni di mercato si è parlato di interessamenti da parte di Inter, Juve e Milan.