Kanté: “Giroud molto importante per il Chelsea. Anche quando gioca poco si allena al massimo”

Sembra esserci davvero un gran bel rapporto tra N’Golo Kanté ed Olivier Giroud, compagni sia al Chelsea che nella nazionale francese. Nonostante il centravanti ad inizio stagione abbia giocato poco, suscitando nuovamente l’interesse sul mercato di grandi club come l’Inter, nell’ultimo periodo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e tornare protagonista in maglia Blues. Proprio il centrocampista francese, altro calciatore che piace ad Antonio Conte, sui canali ufficiali del club londinese ha elogiato il grande spirito positivo che Giroud non fa mai mancare negli allenamenti.

Queste le parole di Kanté: “Olivier è molto importante per noi per la sua esperienza, il suo talento e l’attaccante che è. È un buon giocatore e il suo carattere parla per lui. Da quando è arrivato al Chelsea abbiamo vinto la FA Cup e l’Europa League, in cui è stato il miglior marcatore. Lavora sempre, cercando di farlo bene negli allenamenti e fornendo energia positiva alla squadra, a prescindere da quanto gioca. Fa sempre del suo meglio. Sappiamo che abbiamo una grande riserva e molti giocatori vogliono giocare, ma il coach deve fare delle scelte. Il lavoro di tutti è mantenere un atteggiamento positivo e concentrarsi sul nostro lavoro sugli allenamenti”.

