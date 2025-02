La Roma ci riprova per Frattesi: l’Inter ha già il sostituto

Dopo i numerosi colloqui intrattenuti nell’ultimo mese, alla fine Inter e Roma un affare ufficiale lo hanno portato davvero a termine. Contrariamente a quanto inizialmente auspicato dai giallorossi, però, protagonista del trasferimento è stato Nicola Zalewski, passato ieri sera ai nerazzurri in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato sui 6,5 milioni di euro.

Nulla da fare, almeno per il momento, per il grande sogno della Roma Davide Frattesi. Dopo alcuni tentativi del suo agente Beppe Riso, decisiva è stata la volontà da parte dell’Inter di tenerlo, ma soprattutto la valutazione rigidissima del suo cartellino da 45 milioni. Eppure, la telenovela di mercato potrebbe non essersi chiusa del tutto.

A riferire questa ipotesi ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui la Roma avrebbe intenzione di tornare alla carica per Frattesi la prossima estate. Tanto, in ogni caso, dipenderà dal minutaggio che verrà riservato da Inzaghi al centrocampista da qui a fine stagione e dunque dalla volontà stessa del ragazzo.

Rispetto a questo gennaio, però, l’Inter non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Per questo motivo nei prossimi mesi intensificherà i contatti per Samuele Ricci, individuato come primo sostituto in caso di partenza di Frattesi. Per il centrocampista di talento del Torino, peraltro, si preannuncia un derby accesissimo di mercato con il Milan.