Con la fascia da capitano al braccio sta completando quel salto in avanti entrando in una nuova dimensione in cui “ragiona in anticipo sulla giocata”, ha detto lui stesso, e il risultato è che in tre partite di campionato ha già segnato cinque gol, senza calci di rigore ad agevolare il lavoro. Lautaro Martinez vuole prendersi la copertina di questa Inter, per il presente ma anche per il futuro.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta anche di come l’argentino ha rifiutato i (tanti) soldi dell’Arabia Saudita che avevano tentato anche lui. Non ci pensa, oggi, vuole restare nerazzurro. E in dirigenza, si legge sul quotidiano, c’è l’idea di ritoccare il suo contratto che già oggi ne fa il più pagato in rosa con scadenza 2026. Non è questo il momento, ma più avanti partiranno i discorsi.