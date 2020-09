L’Eco di Bergamo rivela: “Atalanta alla ricerca del vice De Roon, spunta il nome di… Gagliardini!”

Così come per Mattia Caldara, un altro calciatore nato e cresciuto dalle parti di Bergamo potrebbe tornare improvvisamente all’Atalanta. Si tratta di Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 in forza all’Inter dal 2017. La Dea, infatti, è alla ricerca di un vice De Roon, ovvero il tassello mancante alla rosa di Gasperini per poter essere completa. E proprio Gasperini, in questo senso, avrebbe avallato l’idea che porta a Gagliardini, che stima da tempo. Stando a quanto riportato da L’Eco di Bergamo, il profilo dell’italiano sarebbe considerato perfetto per tre motivi: in primis è italiano e sarebbe inseribile nella lista UEFA, nel campo dei calciatori cresciuti in Italia.

Inoltre, per caratteristiche, Gagliardini sarebbe il perfetto sostituto di Marten De Roon e Remo Freuler, così da permettere loro di rifiatare in caso di necessità. L’alternativa di mercato monitorata dall’Atalanta sarebbe quella che porta al nome di Stefano Sturaro, anche lui molto apprezzato da Gasperini.

