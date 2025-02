L’Inter sul BOMBER del Corinthians: “Offerta allettante”

E’ stato svelato nelle scorse ore un nuovo obiettivo di calciomercato in casa Inter. L’annuncio è arrivato direttamente dal Brasile nel corso della trasmissione Domingol com Benja in onda su CNN Brasil. A rivelare quello che potrebbe diventare il nuovo colpo brasiliano del club nerazzurro è stato il giornalista Benjamin Back.

Come raccontato dal noto conduttore televisivo brasiliano, l’Inter starebbe pensando di presentare un’offerta al Corinthians per Yuri Alberto. Queste le parole del cronista: “Dovrebbe arrivare un’offerta estremamente allettante per Yuri Alberto in arrivo dall’Inter a giugno”.

Attaccante classe 2001, ha già avuto un’esperienza in Europa con la maglia dello Zenit dopo essere cresciuto con il Santos ed essersi messo in mostra con l’Internacional prima di lasciare il Brasile. Una parentesi di soli sei mesi in Russia che ha preceduto il ritorno a casa, ma stavolta con i colori del Corinthians.