Lukaku già si allena per l’Inter: mercoledì lo sbarco a Milano

Tutto pronto per il secondo sbarco di Romelu Lukaku a Milano. Il belga, dopo essersi fatto in quattro per poter tornare all 'Inter dopo un solo anno, ora si sta godendo qualche giorno di riposo in Sardegna prima della nuova avventura italiana. La prossima settimana infatti sarà molto intensa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku, che nel frattempo si sta allenando duramente anche in vacanza per essere al top per la "sua" Inter, farà un giorno in meno in Costa Smeralda per poter mettere nero su bianco la pratica nerazzurra con un giorno di anticipo. Lukaku dovrebbe essere a Milano già mercoledì 29 anziché giovedì 30, ultimo giorno utile per sfruttare il Decreto Crescita. Dopo le visite mediche di rito all'Humanitas, che verranno probabilmente sostenute completamente mercoledì, andrà in sede per l'ufficializzazione dell'operazione.