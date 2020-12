Lukaku-Inter, il matrimonio prosegue: si pensa già al rinnovo. E dall’Inghilterra rivelano: “La Juve lo vorrebbe ancora”

Una bella storia come quella legata a Romelu Lukaku, in casa Inter, mancava da un po’. Il gigante belga non solo è un autentico fenomeno in campo, capace di segnare valanghe di gol in tutte le competizioni. A differenza di tanti calciatori ‘solo’ bravi col pallone, Romelu si è dimostrato anche una grandissima persona, un leader ed un capitano pur senza la fascia al braccio. Un ragazzo al quale i tifosi possono anche ispirarsi, oltre ad esultare con lui per le reti in campo.

E la società sembra aver ben chiara la situazione. Nonostante il contratto di Lukaku con l’Inter scada nel 2024, infatti, secondo la redazione di 90min.com la dirigenza nerazzurra starebbe già pensando al rinnovo. Tra l’altro, proprio oggi Big Rom ha pubblicato sui suoi social un video enigmatico nel quale tiene tra le mani la sua maglia con il numero 5 e correlato dalla didascalia: “Qualcosa di grande sta arrivando”. Che si riferisca proprio al rinnovo?

Infine, dall’Inghilterra segnalano una curiosità: dopo averlo inseguito proprio nell’estate durante la quale è sbarcato a Milano, la Juventus avrebbe ancora piacere di portare Lukaku a Torino. Porte di mercato chiusissime, manco a dirlo, da Viale della Liberazione.

