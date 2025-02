Marotta e l’annuncio sul mercato: “Ausilio ci sta lavorando”

In seguito all’Assemblea dei Soci odierna, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha parlato del presente e del futuro del club rispondendo anche ad alcune domande sul mercato.

Una delle notizie più importanti riguarda un annuncio sul mercato visto che Marotta ha confermato che non ci sarà una rivoluzione: “Sicuramente non si potrà parlare di rivoluzione. Siamo orgogliosi del lavoro fatto da tutti, da Ausilio a Baccin a Zanetti: negli anni abbiamo messo tasselli importanti. La prima cosa è stata creare uno zoccolo duro di italiani e ci siamo riusciti, poi andare alla ricerca di quei professionisti magari esperti che hanno potuto dare un apporto di qualità e di esperienza. Siamo proiettati al futuro, Ausilio e i suoi stanno monitorando le situazioni. A dispetto delle critiche subite, che dobbiamo accettare, mantenere la quasi totalità dell’organico a inizio stagione è sintomo di un lavoro fatto bene”.

Il presidente nerazzurro ha poi parlato anche di Under 23: “Stiamo allestendo il modello della Under 23 a cui daremo un naming preciso, presenteremo la domanda in federazione. Credo che a riguardo non ci saranno problemi, quindi anche noi avremo la seconda squadra dalla 25/26. In linea di massima giocheremo a Monza e la stiamo allestendo insieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti ed io, sono in corso le valutazioni sulla rosa, l’organico e l’aspetto tecnico”.