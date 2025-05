Mastantuono obiettivo dell’Inter: risponde Zanetti

Uno dei giocatori più interessanti da seguire e osservare nel prossimo Mondiale per Club di giugno e luglio sarà il talento Franco Mastantuono del River Plate che sfiderà anche l’Inter. Il fantasista classe 2007 sta incantando in Patria e viene già descritto come uno dei nuovi astri nascenti dell’Argentina.

Dall’Europa potrebbero arrivare tante ricche offerte per Mastantuono e secondo i media sudamericani c’è anche l’Inter nell’elenco dei possibili club sulle sue tracce. Di questo tema ha parlato nelle scorse ore il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ai microfoni del quotidiano argentino Olé con questo commento:

“Può essere costoso per l’Inter ma ha una giovane età. Il River sta facendo un ottimo lavoro ma non so per quanto tempo potranno goderselo…”, spiega Zanetti. La clausola rescissoria di Mastantuono con il River è pari a 45 milioni di euro (che salgono a 50 se verrà esercitata negli ultimi 10 giorni di mercato), in estate per lui sono previste numerose offerte.