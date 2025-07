Dall’Inghilterra: “MEGA offerta dello United per l’Inter”

L’ottimo percorso fatto dall’Inter nelle ultime edizioni di Champions League (con due finali raggiunte negli ultimi tre anni, anche se perse) ha portato il club nerazzurro a tornare ad essere molto seguito e attenzionato in tutta Europa. Anche le grandi squadre straniere vogliono infatti pescare dalla rosa interista per il mercato.

Sembra che anche quest’estate la dirigenza della società di viale della Liberazione dovrà fare i conti con le avances di ricchi club stranieri. Uno su tutti in questo momento sembra essere il Manchester United che, secondo quanto riferito dal media britannico CaughtOffside, avrebbe messo nel mirino un giocatore importante nell’Inter.

Si tratta di Davide Frattesi che sembra essere finito nella lista obiettivi del club inglese che, per portarlo a Old Trafford, sarebbe anche pronto a soddisfare le richieste economiche dell’Inter. La società nerazzurra per cedere il centrocampista romano chiede una cifra superiore ai 40 milioni di euro, un prezzo che lo United potrebbe accettare di pagare.