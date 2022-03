Mercato – Non solo giovani per l’attacco dell’Inter: si va sull’usato sicuro?

3 le ipotesi al vaglio della società

In attacco infatti non sono caldi solamente i nomi di Haller e Scamacca . Secondo la Rosea i dirigenti nerazzurri starebbero valutando anche qualche grande nome dal mercato dei parametro zero: Suarez, Cavani e Mertens . Del primo si era già parlato qualche giorno fa: l'Atletico temporeggia sul rinnovo e, anche se preferirebbe rimanere in Spagna, provare anche la Serie A stuzzica l'uruguagio. Cavani, pallino nerazzurro sin dai tempi di Moratti, è ormai al capolinea con lo United, ma ha la grossa incognita dell'ingaggio ad accompagnarlo: già due anni fa fallì la trattativa con il Benfica per le richieste clamorose dell'attaccante ex Napoli.

Infine Mertens, ormai sicuro partente dal Napoli, che sarebbe il sostituto ideale per Alexis Sanchez. Già in passato l'Inter tentò di convincerlo a lasciare Napoli e non è detto che questa non possa essere la volta buona. Per ora si tratta solo di suggestioni ma, se in estate dovessero essere di nuovo senza squadra, uno di questi 3 nomi potrebbe effettivamente approdare a Milano. Come dimostrano Ibrahimovic e Giroud, i grandi campioni, se centellinati a dovere, possono fare la differenza anche a fine carriera.