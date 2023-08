Mercato – Bayern Monaco, difficoltà per Chalobah: c’è l’alternativa

Il futuro di Benjamin Pavard si deciderà molto probabilmente oggi. Il Bayern Monaco deve decidere se permettere o meno il trasferimento all’Inter del difensore francese. I bavaresi vorrebbero prima un sostituto e sono al lavoro in questo senso.

L’opzione preferita sarebbe Trevoh Chalobah, che, come riportato dall’Evening Standard, sarebbe entusiasta del trasferimento. Il problema è il Chelsea: i Blues, infatti, vogliono un trasferimento a titolo definitivo e chiedono quasi 60 milioni di euro.

Per questo motivo, i tedeschi stanno valutando anche un’alternativa: Armel Bella-Kotchap del Southampton. Lo riporta Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, che parla di una trattativa in corso per il prestito del difensore classe 2001. Sul giocatore c’è anche il Borussia Dortmund, più indietro rispetto al Bayern Monaco.

L’opinione di Passione Inter

Il Bayern Monaco sta cercando con insistenza un sostituto di Pavard e questo dimostra come anche i bavaresi vogliano trovare una soluzione lasciare partire il difensore francese. L’Inter per ora continua ad attendere, ma già oggi si potrebbe virare, con rammarico, su altri obiettivi.