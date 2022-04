Mercato – Inter in vantaggio per Bremer, ma il Toro spera nel Milan…

Situazione tutt'altro che definita

La situazione per Bremer sembra ormai abbastanza delineata: l' Inter stravede per lui e il brasiliano gradisce il corteggiamento nerazzurro. Tuttavia da superare c'è lo scoglio Torino che, come riportato anche da Tuttosport, spinge per un'asta al rialzo.

Cairo infatti preferirebbe cedere il giocatore al Milan, sperando di incassare qualche soldo in più o, in alternativa, di ottenere il cartellino di Pobega. La realtà però rischia di essere diversa dai sogni della dirigenza granata. Il Toro infatti vorrebbe incassare più possibile dalla cessione del proprio gioiello. Il Milan però, nonostante l'interesse sia ancora vivo, pare avere praticamente bloccato Botman. La Juventus invece, senza cessione di De Ligt non investirà pesantemente sul mercato, così come il Napoli in caso di permanenza di Koulibaly. Quindi a meno di inserimento di una big straniera, Cairo rischia di doversi "accontentare" di Dimarco e una quindicina di milioni cash per Bremer da parte dell'Inter.