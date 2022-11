Mercato – Inter, per N’Dicka c’è la concorrenza di due club italiani

L'Inter ha bisogno di rinnovare il proprio reparto difensivo. Lo dicono i numeri negativi di questa prima parte di stagione e le prestazioni troppo altalenanti di De Vrij, ad esempio. Per questo motivo, nelle scorse settimane, è spuntato fuori il nome di Eva N'Dicka per la difesa. Tuttavia, per il francese c'è concorrenza in Italia.