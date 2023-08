Alle difficoltà economiche e di strategia, si aggiunge anche un pizzico di…’sfortuna’ a complicare i piani dell’Inter sul mercato. La dirigenza nerazzurra sta valutando in queste ore la possibilità di ingaggiare un nuovo difensore dall’estero e il nome di Trevoh Chalobah del Chelsea è da tempo tra i principali osservati. L’inglese, però, ha riportato un problema al tendine del ginocchio che secondo The Athletic dovrebbe tenerlo fuori dai giochi per circa un mese. Uno stop che inevitabilmente può cambiare anche le prospettive di mercato attorno al giocatore, per il quale al momento i Blues non avevano ancora aperto all’ipotesi di prestito.

Discorso simile per Tomiyasu, da molti indicato come il profilo preferito da Simone Inzaghi. Anche qui, l’Arsenal ha registrato il grave infortunio di Timber che al momento ha bloccato l’ex Bologna con una valutazione da 40 milioni di euro inavvicinabile. Dovesse arrivare un altro centrale, il discorso per il giapponese potrebbe riaprirsi.

Attenzione perché a questo punto i radar dei Gunners possono di nuovo incrociarsi con quelli dell’Inter su Benjamin Pavard. In queste ore stanno arrivando sempre più conferme sull’interesse nerazzurro per il francese del Bayern Monaco che, però, piace anche a Manchester United e potrebbe far gol anche ai londinesi. L’Inter, comunque, c’è e a breve dovrebbe fare la propria mossa.

Sullo sfondo rimane Japhet Tanganga del Tottenham, la soluzione probabilmente più percorribile a condizioni vantaggiose ma che porta con sé varie incognite dal punto di vista fisico. Per questo motivo, secondo varie fonti, non è da escludere che il nome sul quale punteranno i dirigenti interisti in difesa non sia ancora spuntato.