Mercato – Sensi in prestito al Monza. Pista italiana per Agoumé, Esposito in Belgio

Il mercato in uscita dell'Inter non passa solo dai grandi nomi in attacco, come dimostrano le operazioni che il club nerazzurro sta per mettere a segno. I dirigenti, dopo aver già piazzato cinque acquisti, nelle scorse ore hanno lavorato assiduamente su alcune cessioni, adesso in via di definizione. Come raccontato da Sky Sport, ad esempio, è stato raggiunto un accordo per il prestito secco di Stefano Sensi al Monza: intesa totale dopo l'incontro di ieri pomeriggio con Galliani, manca solamente il sì del centrocampista prima della chiusura dell'affare.