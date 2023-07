Nuovi sviluppi per il trasferimento di Sommer all’Inter. Non tanto sul fronte della trattativa, dove i due club cercano ancora l’accordo. Si tratta piuttosto dei messaggi mandati dallo stesso portiere, che ora sembra intenzionato a forzare la mano con il Bayern Monaco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sommer ha saltato l’amichevole dei bavaresi di sabato scorso e stamattina non si sarebbe allenato insieme ai compagni. Segnali abbastanza chiari, che dimostrano la volontà del portiere elvetico di trasferirsi all’Inter quanto prima.

L’opinione di Passione Inter

Sommer non ha dubbi sul suo futuro: vuole diventare quanto prima un portiere dell’Inter. Anche i nerazzurri avrebbero fretta di farlo approdare in nerazzurro. C’è da convincere il Bayern Monaco, ma l’impegno in prima persona del portiere elvetico potrebbe dare una spinta decisiva alla trattativa