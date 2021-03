Messi fa tremare Barcellona, spunta la confessione a Di Maria: “È l’ultima volta che vengo qui da avversario”

La star del Barcellona Leo Messi, in scadenza di contratto il prossimo giugno, continua a far parlare di sé. Il futuro della Pulce è tutt’altro che certo. A seguito di un’estate burrascosa, il capitano blaugrana non si è mai arreso all’idea di lasciare la Catalogna. Tra le tante offerte suddivise tra City e PSG, c’era anche l’ipotesi Inter. Difatti a seguito di una serie di coincidenze, come quella dell’acquisto di un appartamento di Messi senior a Milano, ai tifosi nerazzurri è stato concesso di sognare in grande.

Le dichiarazioni, che oggi che fanno ritornare Messi sulla bocca di tutti, sono state riportate da un noto giornalista brasiliano Marcelo Bechler sul canale YouTube ‘De Placa’. Durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Barcellona, il numero 10 blaugrana avrebbe confessato al suo connazionale Angel Di Maria queste parole: “E’ l’ultima volta che vengo qui da avversario”, lasciando intendere un suo imminente passaggio a Parigi. Si aprono, quindi, nuovi scenari in vista del prossimo mercato estivo. A cominciare dal contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Sempre secondo Bechler, i motivi dell’addio di Messi sarebbero due: la voglia di mettersi alla prova con un progetto più ambizioso e la crisi finanziaria che sta vivendo il Barcellona. L’addio della Pulce, dunque, sembra essere quasi certo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-INTER>>>