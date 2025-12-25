I migliori calciatori in scadenza a fine stagione: da Maignan a Vlahovic

A partire da gennaio, si faranno sempre più scottanti i casi di calciatori giunti al loro ultimo anno di contratto con i rispettivi club. Da gennaio, sarà possibile infatti siglare un pre-contratto con altre società per i giocatori in scadenza, così da poter prendere accordi già adesso e validi solamente a partire dal prossimo 1° luglio 2026.

Nonostante l’Inter abbia ridotto notevolmente il numero di colpi a zero con il passaggio di proprietà ad Oaktree, per Marotta e Ausilio quello degli svincolati rimane pure sempre un mercato da seguire con grande attenzione. Sono diversi, ad esempio, i profili accostati di recente al club nerazzurro e che effettivamente potrebbero trasferirsi gratis in estate, rappresentando dunque delle vere occasioni da valutare.

Calciomercato Inter, i migliori calciatori in scadenza

Osservando prima la lista dei migliori calciatori in scadenza di contratto, sono tantissimi i top player pronti a cambiare maglia. Questi i campioni selezionati dalla lista fornita da

e che alla data odierna non hanno ancora rinnovato i propri contratti:

Ibrahima Konaté

Bernardo Silva

Serge Gnabry

John Stones

Leon Goretzka

Antonio Rudiger

Franck Kessié

Robert Lewandowski

Marcelo Brozovic

Lorenzo Pellegrini

Casemiro

Mauro Icardi

Calciomercato Inter, gli obietti in scadenza di contratto

Transfermarkt

Concentrandoci in questa sezione solamente su possibili obiettivi concreti dell’Inter, analizziamo alcuni profili che negli ultimi mesi sono stati realmente accostati. Sia per una ragione economica, ma anche per essere stati accostati più volte alla società interista negli ultimi mesi, queste sono le migliori opportunità di calciomercato selezionate per l’Inter a costo zero: