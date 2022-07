Mercato – Inter, avanza Milenkovic per la difesa: proseguono i contatti

Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il difensore serbo è tra i principali obiettivi di mercato per l'Inter. Milenkovic ha un contratto in scadenza nel 2023: con il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima, ora c'è da trovare la quadra con la Fiorentina. I Viola potrebbero chiedere fino a 15 milioni di euro per il serbo.