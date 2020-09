Mirror – Inter, anche lo United piomba su Kanté: primi contatti con l’entourage, ma ad una condizione

Quello che per l’Inter, ad oggi, rappresenta ancora solo un sogno, per qualcun altro potrebbe diventare presto un obiettivo. Stando a quanto riportato dal Mirror in Inghilterra, infatti, anche il Manchester United sarebbe piombato sulle tracce di N’Golo Kanté. Alcuni emissari del club sarebbero già al lavoro per sondare il terreno con l’entourage del francese, per il quale il Chelsea, nelle ultime ore, avrebbe timidamente aperto ad una cessione. I Red Devils però, secondo il tabloid, sono stati chiari: la trattativa di mercato può andare in porto solo se Kanté accetta di ridursi il pesantissimo ingaggio che percepisce oggi (circa 14 milioni di euro annui).

In casa Inter, invece, il francese continua ad essere il grande sogno di Antonio Conte. Per poterlo raggiungere, però, i nerazzurri devono necessariamente liberarsi di un pezzo grosso della rosa (Skriniar o Brozovic) e di almeno 2-3 tra gli esuberi al fine di alleggerire il monte ingaggi.

