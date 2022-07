Mkhitaryan: “Voglio lasciare un segno all’Inter: non vedo l’ora”

"Non so perché, però mi riusciva bene giocare contro l'Inter ma adesso non vedo l'ora di segnare con questa maglia".

"Sì, abbiamo parlato un po', lo ringrazio per le parole. Dobbiamo lavorare insieme, sono qua per aiutare la squadra. La cosa più importante è vincere insieme".

"Non vedo l'ora di iniziare, voglio ringraziarli per il sostegno, per i messaggi che mi hanno mandato. Vi aspettiamo allo stadio per vincere lo scudetto".