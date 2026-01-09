Muharemovic promosso dall’Inter: quando può arrivare

L’Inter continua a seguire con grande attenzione Tarik Muharemovic, difensore attualmente in forza al Sassuolo. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano che nel corso di un video sul proprio canale YouTube ha spiegato i dettagli della trattativa e gli ostacoli da superare.

Il club emiliano ha fatto sapere di non voler cedere il giocatore durante la sessione invernale. L’operazione, secondo quanto riferito, si farà in estate. Il mercato può sempre riservare sorprese e cambiare direzione rapidamente, ma al momento la posizione del Sassuolo resta ferma: ogni discorso è dunque rimandato a giugno.

Muharemovic è un profilo che piace molto a Piero Ausilio, che lo ha già valutato positivamente sul piano delle caratteristiche tecniche. L’Inter ha mostrato interesse concreto per il giovane difensore, ma restano da definire alcuni aspetti economici. Bisognerà capire se con il Sassuolo si potrà trovare un’intesa sui costi dell’operazione.

C’è inoltre un altro elemento da considerare. La Juventus detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore e questo le permette di sfruttare una posizione vantaggiosa. I bianconeri potrebbero infatti incassare una percentuale importante dalla vendita oppure riportare il difensore a Torino a condizioni economiche più favorevoli. La Juve ha già avviato contatti con gli agenti del calciatore e sta monitorando attentamente la situazione.