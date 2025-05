Napoli all’assalto per Esposito: pronta l’offerta

A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, l’Inter si prepara a un’estate molto calda sul mercato, con diverse operazioni che dovranno essere realizzate per rafforzare e rinnovare la rosa, anche in modo piuttosto profondo. Uno dei reparti che subirà valutazioni più attente sarà l’attacco.

Un profilo molto interessante, peraltro, l’Inter lo avrebbe già in casa: si tratta di Francesco Pio Esposito, che tornerà in nerazzurro dopo l’ultima stagione in prestito allo Spezia. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la volontà del club sarebbe quella di mandarlo in prestito in Serie A, per testarlo ad alti livelli.

Il suo futuro, però, potrebbe anche prendere una strada diversa, visto il forte interesse del Napoli per il classe 2005. I partenopei sarebbero pronti a mettere sul piatto 25-30 milioni di euro. Secondo il quotidiano torinese è difficile che l’Inter lo ceda, nonostante l’interesse per Raspadori, ma l’offerta potrebbe fare comunque riflettere.