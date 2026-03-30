Dan Ndoye non è mai sparito dai radar degli uomini mercato dell’Inter. Lo svizzero era stato individuato nel corso della stagione 2024/2025 come profilo perfetto per rinforzare la batteria degli esterni, ma la mancata cessione di Dumfries e l’inserimento poderoso del Nottingham Forest con oltre 40 milioni di euro sul piatto hanno fatto saltare il banco, tagliando fuori il club nerazzurro.

Che però non ha mai smesso di seguire l’ex Bologna anche nella sua avventura in Premier League, dove è partito fortissimo salvo poi finire nelle sabbie mobili del rendimento negativo del Nottingham che solo ora sta riuscendo ad allontanarsi dal terzultimo posto in classifica (distante appena 3 punti). Ndoye ha perso il posto e anche in nazionale si è lamentato per lo scarso minutaggio in una squadra che non valorizza il gioco delle ali.

L’Inter sta continuando a monitorare il giocatore che non sta trovando la fortuna sperata in Inghilterra e di fronte al corteggiamento dell’Inter non rimane insensibile, nonostante si trovi attualmente nel campionato più glamour al mondo. Il Nottingham, per sedersi al tavolo della trattativa, mantiene comunque molto alta la valutazione di Ndoye (siamo sopra i 35 milioni di euro) per rientrare dell’investimento fatto un anno fa. Cifre complicate da raggiungere per gli uomini mercato interisti che potrebbero battere un’altra strada, come fatto ad agosto con il connazionale Manuel Akanji sempre in arrivo dalla Premier League: prestito con obbligo di riscatto condizionato. L’impalcatura su cui lavorare potrebbe essere questa, rivedendo chiaramente condizioni, cifre e dettagli. Un pagamento rinviato nel 2027, ma con basi solide per garantire l’acquisto definitivo. Mettendo fin da subito a disposizione un elemento con quelle caratteristiche di potenza, velocità e dribbling che si cercheranno di aggiungere nell’estate di mercato 2026.