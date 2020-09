Real Oviedo, Brazao si presenta: “Sono un portiere completo e con personalità. Nessuna pressione qui”

Gabriel Brazao, portiere brasiliano di proprietà dell’Inter, giocherà la prossima stagione in prestito al Real Oviedo dopo l’ultima esperienza all’Albacete.

“Il nuovo Julio Cesar” si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Ecco le parole riportate da Globoesporte.com: “Gioco a calcio in modo responsabile e non avverto alcun tipo di pressione. Sono un portiere completo e con personalità. Segunda Liga? È un campionato difficile, di livello, dove tutte le partite sono importanti. Dobbiamo farci trovare pronti perché dal primo all’ultimo posto c’è una piccola differenza di punti”.

