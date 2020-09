SM – Vidal-Inter, questione di ore. Il Barcellona affonda su Depay: sfuma definitivamente Lautaro?

L’asse Barcellona-Milano continua ad essere protagonista in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset sono ore decisive per l’arrivo in nerazzurro di Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno è atteso in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e mettersi subito a disposizione di Conte in vista dell’inizio della stagione.

Non compierà invece il percorso inverso Lautaro Martinez. La dirigenza blaugrana sembra aver virato con decisione su Memphis Depay, attaccante olandese del Lione che ha già lavorato con Koeman. Il Toro così è destinato a restare all’Inter.

