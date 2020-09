Mercato – L’Inter insiste per Cavani, ma può arrivare ad una sola condizione

In un calciomercato così diverso dalle passate edizioni, condizionato chiaramente dalle ripercussioni che la pandemia da Covid-19 ha avuto anche dal punto di vista economico anche nel mondo del calcio, un club attento e diligente non può che cercare di calcolare ogni possibili variabile anche tra quelle più disparate. L’Inter, ad esempio, ha fatto capire che metterà a segno solamente pochi acquisti di un certo spessore e che comunque saranno prima legate a cessioni importanti all’interno della rosa.

Tra i sacrificabili, però, il club ha ribadito che sicuramente non ci saranno né Romelu Lukaku, né Lautaro Martinez la cui clausola rescissoria da 111 milioni di euro è venuta a scadere a metà del mese di luglio. Negli ultimi giorni, però, si è parlato di un nuovo possibile tentativo da parte del Barcellona, club alla disperata ricerca di un erede già pronto per la partenza Luis Suarez ed accostato all’argentino per diverse settimane durante il periodo di lockdown.

In quel caso, qualora all’Inter si presentasse un’offerta davvero irrinunciabile, allora si potrebbe pensare di sacrificare il Toro. Così, nel taccuino dei dirigenti nerazzurri, tra le prime alternative a Lautaro Martinez continuano ad essere presenti i nomi di Edinson Cavani ed Edin Dzeko. In riferimento al centravanti uruguagio, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club interista avrebbe mosso qualche passo in avanti negli ultimi giorni, facendo capire al calciatore di essere ancora interessato al suo futuro.

