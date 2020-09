Inter, l’obiettivo è vincere subito. Dal mercato solo calciatori pronti, ecco l’identikit dei profili che mancano

L’Inter non ha intenzione di perdere ulteriore tempo ed è intenzionata a fare tutto il possibile per riportare alla Pinetina un trofeo. Per questo motivo, stando a quanto riportato quest’oggi sul Corriere dello Sport, la società nerazzurra avrebbe fatto tesoro degli errori commessi sul mercato negli ultimi anni, scegliendo di puntare su calciatori pronti, in grado di vincere sin da subito.

Se si esclude l’intervento per Hakimi, che guarda al futuro ma che regala un grandissimo talento anche per il presente, gli acquisti in dirittura d’arrivo riguardano calciatori ultra trentenni come Kolarov, Vidal e Darmian. Non saranno comunque gli unici innesti di questa sessione, perché arriveranno un quinto di sinistra, un centrocampista con “chili” ed una quarta punta. L’identikit dei profili sarà fatta in base alle uscite, ma sicuramente arriveranno giocatori pronti a vincere subito.

