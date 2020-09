SM – Vidal-Inter, telenovela ai titoli di coda: resta un solo nodo da sciogliere

Sembra ormai che manchino solo le firme per l’approdo ufficiale di Arturo Vidal all’Inter. Dopo un lungo corteggiamento iniziato già durante la sessione estiva di calciomercato dell’anno scorso, la prima della nuova Inter targata Conte, la telenovela sta per concludersi con il tanto atteso lieto fine. Infatti, secondo quanto riportato oggi da SportMediaset, resta solo da sciogliere il nodo legato alla buonuscita di 2,4 milioni che il cileno pretende dal Barcellona, poi sarà tempo di volare in direzione Milano, per svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto.

