Norton-Cuffy in pole per l’Inter, ma spunta anche Belghali

L’intervento chirurgico cui si è sottoposto Denzel Dumfries nel pomeriggio di ieri, costringerà l’Inter a partecipare attivamente al prossimo calciomercato. L’esterno olandese non tornerà a disposizione di Cristian Chivu prima di marzo, ragion per cui il club nerazzurro dovrà intervenire sul mercato di riparazione per trovare sostituti all’altezza per la corsia di destra.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il solo Luis Henrique non sarò sufficiente a coprire la lunga assenza di Dumfries. Da qui i nomi di Palestra e Norton-Cuffy, i più apprezzati dalla dirigenza interista. Considerate le difficoltà ad arrivare all’italiano dell’Atalanta in prestito al Cagliari, è l’esterno inglese del Genoa ad essere schizzato in pole nelle ultime ore.

L’assist sul classe 2004, tra l’altro, può arrivare direttamente da Roc Nation, l’agenzia americana che lo rappresenta e che vanta ottimi rapporti con l‘Inter, come ricordato dalla rosea: “La stessa società che gestiva il Lukaku interista e che fu decisiva per riportarlo a Milano. Anzi, Roc Nation ha rotto col belga proprio sul tema controverso della permanenza nell’estate del 2023 e, tra l’altro, oggi gestisce anche Dimarco”.

Nelle ultime ore, poi, si sono aggiunti altri due profili nell’elenco degli esterni osservati dal club nerazzurro. Il primo è quello di Moris Valincic, un 23enne esterno destro della Dinamo Zagabria valutato 18 milioni. Sullo sfondo c’è poi l’idea che porta a Rafik Belghali del Verona: 23enne laterale algerino, penalizzato però dalla sua partecipazione in Coppa d’Africa per quasi tutto il mese di gennaio.