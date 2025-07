Tutto fatto per la nuova cessione: quanto incassa l’Inter

In attesa di avere novità concrete dalla trattativa Lookman, l’Inter lavora anche in chiave cessioni, utili a finanziare i colpi di mercato in entrata. In queste ore, infatti, sarebbe stato definito un nuovo addio per il quale mancherebbe solo l’ufficialità.

Come riportato da Orazio Accomando, infatti, sarebbe ormai tutto fatto per l’addio di Tajon Buchanan, che tornerà al Villarreal dopo il prestito di 6 mesi della scorsa stagione. Il trasferimento a titolo definitivo permetterà ai nerazzurri di incassare 9 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita del canadese.