NUOVO colpo in difesa dell’Inter: “Ci hanno già lavorato”

Il calciomercato si è concluso da poco più di una settimana, ma il lavoro dei dirigenti dell’Inter non si è fermato. Nei prossimi mesi, infatti, i nerazzurri dovranno piazzare nuovi colpi in entrata, con un focus particolare sul reparto difensivo.

L’Inter è alla ricerca di giocatori giovani in grado di dare nuova linfa alla difesa e, come riportato da Matteo Moretto, ci sarebbe già un profilo sul quale il club starebbe già lavorando. Si tratta di Joel Ordonez del Bruges.

Queste le sue parole sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“C’è un calciatore sul quale l’Inter sta lavorando da diverse settimane e potrebbe essere un potenziale obiettivo in vista dei prossimi mercati. Il club nerazzurro sta seguendo con grandissima attenzione Joel Ordonez, difensore centrale del Bruges, 21 anni dell’Ecuador. Ha un contratto in scadenza nel 2028. L’Inter già questa estate ha iniziato a lavorare sottotraccia per arrivare a lui, più per giugno che per gennaio. Vediamo se i dialoghi si intensificheranno nei prossimi mesi. L’Inter ci ha lavorato e ci lavorerà, è un nome concreto da tenere d’occhio”.