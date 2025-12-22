Nuovo portiere dalla Serie A: ecco l’ultimo sogno dell’Inter

Cominciano ad essere numerosi i profili osservati dall’Inter come possibili eredi di Yann Sommer a partire dalla prossima estate. Lo svizzero, infatti, andrà in scadenza di contratto a giugno e dovrà essere necessariamente rimpiazzato. Da parte del club nerazzurro, verranno fatte valutazioni innanzitutto sul ruolo di Josep Martinez: lo spagnolo, reduce da un’ottima prestazione contro il Bologna, avrà sempre più chance nelle prossime settimane per poter dimostrare di essere all’altezza del ruolo di titolare.

Allo stesso tempo, le riflessioni della dirigenza degli ultimi mesi hanno portato a sondare una lista concreta di nomi. Tra questi, sono assai graditi i profili dei due italiani Elia Caprile del Cagliari e Guglielmo Vicario del Tottenham. Quest’ultimo, in particolare, sembra al momento essere quello più pronto in termini di esperienza e personalità. Da non scartare del tutto anche il nome di Noah Atubolu del Friburgo, mentre potrebbe aver perso posizioni l’idea che portava a Suzuki del Parma.

Come scritto questa mattina dal Corriere della Sera, un altro profilo che fa impazzire l’Inter è quello di Mile Svilar. Il portiere della Roma, tra i migliori per rendimento di questo campionato, sembra essere il vero sogno di mercato dei nerazzurri. Per i giallorossi, che lo scorso luglio lo hanno blindato con un nuovo contratto, è però considerato incedibile. Nonostante l’interesse forte del club interista, l’impressione è che l’estremo difensore serbo si muoverà solamente per offerte folli e attualmente non previste dall’Inter.