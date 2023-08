È l’attacco la grande priorità del mercato dell’Inter a una decina di giorni dall’inizio del campionato. Serve almeno un rinforzo di spessore, due se si completerà la partenza di Correa che in casa nerazzurra continuano a credere di poter fare (anche se difficile). Per questo motivo accanto a nomi più “pesanti” in termini di investimento, come Balogun, Taremi e Beto che sembrano le priorità, spuntano anche tentativi per profili meno onerosi. In particolare secondo Il Resto del Carlino, sempre ben informato sulle vicende di casa Bologna, la dirigenza interista avrebbe presentato proprio nelle ultimissime ore un’offerta per Marko Arnautovic: 3 milioni di euro sul piatto. Proposta respinta dai rossoblu che continuano a ribadire l’incedibilità dell’austriaco classe ’89.