Oscar sul suo futuro: “Mi piacciono Inter e Milan, ma ora tornare in Europa…”

E’ stato un obiettivo di mercato per molti club in Europa, ma alla fine Oscar ha deciso di restare in Cina, dove è in forza allo Shanghai SIPG. Il giocatore brasiliano ha giocatore per 5 stagioni in Inghilterra al Chelsea ma per ora non ha intenzione di tornare nel nostro continente.

Nonostante infatti gli interessamenti, Oscar ai microfoni di Fox Sports Brazil ha chiuso le porte ad un eventuale ritorno: “Ho un contratto che vorrei rispettare e non è il momento più adatto per tornare in Europa. Ci sono stati degli approcci con alcuni club. Tornerei innanzitutto al Chelsea, poi da piccolo guardavo tanto il campionato italiano perché c’erano molti giocatori brasiliani. Club che mi piacciono? Inter e Milan. Andrei in Serie A”.

