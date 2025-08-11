Pedullà: “Sancho tra Inter, Juve e Roma. ECCO la verità”

Il nome nuovo per il mercato dell’Inter che in queste ultime ore ha preso molto piede è quello relativo a Jadon Sancho. L’esterno inglese è un talento molto importante che negli anni scorsi soprattutto con la divisa del Borussia Dortmund ha sempre fatto grandi cose ma che ora ha bisogno di ritrovarsi del tutto.

Negli ultimi anni Sancho ha infatti fatto fatica con il Chelsea e il Manchester United in Premier League. Di questo affare che l’Inter può provare a fare con i Red Devils ne ha parlato anche Alfredo Pedullà con un video pubblicato sul suo canale YouTube. Queste le parole del noto giornalista ed esperto di mercato:

“Sancho ha aspettato a lungo la Juve ma ora si è stufato e anche qui sarà Comolli a dover spiegare. La notizia di oggi è che Sancho piace anche alla Roma. L’Inter ha fatto un sondaggio tramite un agente vicino al club ma non tramite intermediari del Manchester United ma resta concentrata su Lookman e quindi Sancho rimane un piano B ma se la Roma vuol chiudere può farlo”.