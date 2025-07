La Premier League vuole Taremi: ecco DUE offerte

Dopo l’apprensione delle scorse settimane, si torna a parlare di Mehdi Taremi. L’attaccante dell’Inter, per fortuna, questa settimana potrebbe finalmente lasciare l’Iran. Una buona notizia dopo essere rimasto bloccato nel suo paese per via dell’attacco di Israele ed essersi perso per questa ragione la partecipazione al Mondiale per Club.

Dopo aver raggiunto il suo paese natale Bushehr, l’attaccante è sempre rimasto in contatto sia con l‘Inter che con i suoi compagni nerazzurri per fornire rassicurazioni costanti sulle sue condizioni. Scampato il pericolo, Taremi nei prossimi giorni potrà lasciare l’Iran e rientrare in Europa per discutere quello che sarà il suo futuro.

La storia con l’Inter, infatti, sembra essere già finita dopo una sola stagione poco esaltante. Sulle sue tracce, come svelato dal Corriere dello Sport, vi sono innanzitutto due club inglesi: Nottingham Forest e Fulham. Le due della Premier non hanno ancora formulato delle offerte ufficiali, ma semplici sondaggi, così come il Besiktas.

L’Inter, una volta definita la cessione Taremi, potrebbe regalare a Cristian Chivu un nuovo colpo in attacco. Dopo l’approdo di Bonny e la conferma in prima squadra di Pio Esposito, potrebbe non essere necessariamente una prima punta.