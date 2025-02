Psg offre rinnovo al ribasso a Donnarumma: la strategia dell’Inter

Dopo mesi di apparente stallo, negli ultimi giorni il Paris Saint Germain si è deciso a muovere un primo passo verso il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il forte portiere italiano andrà infatti in scadenza nel giugno 2026 e di recente è stato parecchio discusso sul mercato. Tra i club pronti a fiutare un possibile affare gratis, ad esempio, si è registrato un interesse concreto da parte dell’Inter.

Il club nerazzurro vede in questo momento in Sommer un portiere decisamente affidabile. Lo svizzero, però, il prossimo dicembre compirà 37 anni e come Donnarumma andrà in scadenza nel giugno 2026. L’italiano, dunque, potrebbe diventare il perfetto candidato per raccogliere la sua eredità tra i pali nerazzurri.

Ad ostacolare le speranze dell’Inter, però, potrebbe essere il Paris Saint Germain. Donnarumma ha sempre ammesso di voler estendere il suo contratto con i francesi, nonostante la trattativa tra le parti non sia ancora decollata. Di recente, secondo RMC Sport, il club parigino avrebbe deciso di riallacciare i contatti con l’entourage del portiere.

L’idea del Psg è di proporre un rinnovo del contratto a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio da 10 milioni di euro più bonus. Il club sta rivedendo la propria politica sugli stipendi e a pagarne le conseguenze potrebbe essere proprio l’estremo difensore. Nonostante ciò, in Francia si registra un certo ottimismo sulla trattativa per il nuovo contratto di Donnarumma. La volontà del portiere di rimanere a Parigi potrebbe risultare in ogni caso decisiva.

L’Inter, a questo punto, difficilmente forzerà la mano con il calciatore. E’ vero che il profilo dell’ex Milan è assai gradito ai dirigenti nerazzurri, ma un eventuale assalto verrebbe tentato in futuro solamente a determinate condizioni. Tra queste, proprio la possibilità di prenderlo a zero tra poco più di un anno che il Psg vorrebbe invece cancellare con un nuovo contratto.