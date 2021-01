Mercato – Il baby Radulovic conteso da Inter e Milan: “Nei prossimi giorni deciderò”

Oltre al derby che le sta vendendo protagoniste in campionato per la lotta al primo posto, Inter e Milan si stanno rincorrendo in un’altra appassionante sfida sul mercato. Entrambi i club, infatti, sono stati accostati al classe 2002 Andrija Radulovic, promettente esterno serbo di proprietà della Stella Rossa. La società serba, per via della presenza di un ex bandiera interista come Dejan Stankovic in panchina, potrebbe strizzare l’occhio al club nerazzurro, considerando pure che il mandato per trattarlo in Europa è stato affidato alle sapienti mani di Federico Pastorello.

Lo stesso calciatore, intervistato sulle pagine di Mozzart Sport, ha commentato le intense voci che hanno riguardato negli ultimi giorni. Queste le sue parole a tal proposito: “So che c’è l’opportunità di continuare la mia carriera all’estero o in uno dei club della prima divisione serba. Nei prossimi giorni, in accordo con la mia famiglia e le persone che si prendono cura di me da quando sono arrivato a Belgrado, deciderò quale sarà l’opzione migliore per me al momento”.

