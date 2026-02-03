Retroscena Inter-Jones: com’è nata davvero la trattativa

Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter ha accarezzato per qualche giorno l’idea di portare in rosa Curtis Jones. Il centrocampista alla fine è rimasto al Liverpool, ma i dettagli dell’operazione raccontano una dinamica di mercato inaspettata.

Sono stati proprio i Reds a proporre il giocatore ai nerazzurri, con la formula del prestito secco. La dirigenza interista ha trovato rapidamente un’intesa con il calciatore, tanto che l’affare sembrava destinato a concretizzarsi. Tuttavia, lo stesso club inglese ha fatto marcia indietro in extremis.

Le ragioni del dietrofront sono legate a due fattori principali. Da un lato, il contratto in scadenza nel 2027 rappresentava una complicazione non da poco. Dall’altro, il timore di indebolire l’organico ha spinto la dirigenza del Liverpool a bloccare tutto.

La mancata conclusione dell’operazione Jones ha avuto ripercussioni dirette su altri movimenti. Frattesi era già pronto a trasferirsi al Nottingham, sempre con la formula del prestito, ma l’affare è saltato proprio per il mancato arrivo del centrocampista inglese. Anche la Lazio si era fatta avanti per il giocatore nerazzurro, ma l’offerta economica presentata risultava distante dalle richieste interiste.