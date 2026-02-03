Retroscena Inter-Jones: com’è nata davvero la trattativa
L'operazione sfumata ha bloccato anche altre trattative
Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter ha accarezzato per qualche giorno l’idea di portare in rosa Curtis Jones. Il centrocampista alla fine è rimasto al Liverpool, ma i dettagli dell’operazione raccontano una dinamica di mercato inaspettata.
Sono stati proprio i Reds a proporre il giocatore ai nerazzurri, con la formula del prestito secco. La dirigenza interista ha trovato rapidamente un’intesa con il calciatore, tanto che l’affare sembrava destinato a concretizzarsi. Tuttavia, lo stesso club inglese ha fatto marcia indietro in extremis.
Le ragioni del dietrofront sono legate a due fattori principali. Da un lato, il contratto in scadenza nel 2027 rappresentava una complicazione non da poco. Dall’altro, il timore di indebolire l’organico ha spinto la dirigenza del Liverpool a bloccare tutto.
La mancata conclusione dell’operazione Jones ha avuto ripercussioni dirette su altri movimenti. Frattesi era già pronto a trasferirsi al Nottingham, sempre con la formula del prestito, ma l’affare è saltato proprio per il mancato arrivo del centrocampista inglese. Anche la Lazio si era fatta avanti per il giocatore nerazzurro, ma l’offerta economica presentata risultava distante dalle richieste interiste.