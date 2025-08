Rottura TOTALE Atalanta-Lookman: la reazione dell’Inter

L’Inter probabilmente si aspettava una trattativa più facile, visti anche i buoni rapporti con l’Atalanta, invece, il caso Ademola Lookman si sta facendo sempre più intricato, con le parole di ieri di Percassi ad aggiungere ulteriore benzina.

Un fuoco alimentato anche dagli atteggiamenti del giocatore nigeriano, che ieri non si è presentato all’allenamento a Zingonia. Una rottura che sembra ormai definitiva, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, e che l’Inter osserva a distanza.

Come raccontato da la Rosea, la dirigenza nerazzurra avrebbe reagito senza alcuna sorpresa alle dichiarazioni di Percassi. Al contrario, concetti del genere erano preventivabili e, pertanto, non cambiano i piani dell’Inter per il nigeriano.

Forti anche della volontà di Lookman sempre più chiara, il rilancio dei nerazzurri è ormai praticamente certo, con la dirigenza che si farà avanti nei prossimi giorni per ritoccare l’offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi.